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    Torununun yemin töreni için Samsun'a giden dede kalp krizinden öldü

    Denizli'den Samsun'a asker torununun yemin töreni için giden 78 yaşındaki dede, bekleme salonunda geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
    • 03.06.2022 - 13:19
    • Güncelleme : 03.06.2022 - 13:26
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    Torununun yemin töreni için Samsun'a giden dede kalp krizinden öldü

    Denizli'nin Serinhisar ilçesinde yaşayan 78 yaşındaki Davut Eskikurt, eşi Fatma Eskikurt, kızı Aysel Karakayış ve damadı Himmet Karakayış ile birlikte, torunu Davut Karakayış’ın (26) yemin törenine katılmak üzere bu sabah Samsun’a gitti.

    Gökberk Kışlası'na ulaşan aile, yemin töreni saati için bekleme salonunda oturdu.

    Bekleme salonunda kalp krizi geçirdi

    Tam da bu esnada dede Davur Eskikurt aniden kalp krizi geçirdi. Yaşlı adama ilk müdahaleyi ise askeri personel yaptı.

    Askeri ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Davut Eskikurt’un kalbinin durduğu tespit edildi.

    Torununun yemin töreni için Samsun a giden dede kalp krizinden öldü #1

    Acılı aile kendinden geçti

    6 çocuk babası Eskikurt yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Acılı aile hastanede gözyaşlarına boğuldu.

    Asker, dedesinin tabutunu taşıdı

    Vatani görevini yapan Davut Karakayış da yemin töreni gününde büyük acı yaşadı. Bu gurur gününde kendisini yalnız bırakmamak için gelen dedesinin tabutunu cenaze aracına taşıyan asker Karakayış, ayakta durmakta güçlük çekti.

    Davut Eskikurt’un cenazesinin, toprağa verilmek üzere Denizli’ye getirileceği öğrenildi.

    Torununun yemin töreni için Samsun a giden dede kalp krizinden öldü #2

    Torununun yemin töreni için Samsun a giden dede kalp krizinden öldü #3

    Torununun yemin töreni için Samsun a giden dede kalp krizinden öldü #4


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