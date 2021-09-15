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    'Tostçu Mahmut'un sahibi Anıl Kurt hayatını kaybetti

    Fenomen tostçu, Niğde’nin Ulukışla ilçesinde geçirdiği kazada hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 15.09.2021 - 12:23
    • Güncelleme : 15.09.2021 - 12:51
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    'Tostçu Mahmut'un sahibi Anıl Kurt hayatını kaybetti

    Adana'nın Seyhan ilçesinde küçük tablasında Müslüm Gürses şarkıları ile 'Ütü Tost' yaparken sosyal medyada fenomen haline gelen 'Tostçu Mahmut'un sahibi Anıl Kurt, İstanbul şubesinin açılışı için giderken Ulukışla'da geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

    Ulukışla ilçesi Hasangazi mevkiinde, M.Y. yönetimindeki 31 AAG 12 plakalı araç ile Anıl Kurt’un kullandığı 01 EMC 88 plakalı araç çarpıştı.

    ARAÇ İÇERİSİNDE SIKIŞARAK HAYATINI KAYBETTİ

    İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    Sağlık ekipleri, araç içerisinde sıkışan Anıl Kurt’un öldüğünü belirledi.

    Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

    Tostçu Mahmut un sahibi Anıl Kurt hayatını kaybetti #1

    SON PAYLAŞIMINDAKİ HIZ GÖSTERGESİ DİKKAT ÇEKTİ

    Öte yandan Anıl Kurt, dün gece saatlerinde kazadan önce sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

    Kurt'un paylaşımında hız göstergesinin 200'ü geçtiği görüldü.

    Tostçu Mahmut un sahibi Anıl Kurt hayatını kaybetti #2

    'Tostçu Mahmut'un sahibi Anıl Kurt hayatını kaybetti VİDEO

    Tostçu Mahmut un sahibi Anıl Kurt hayatını kaybetti #3

    Tostçu Mahmut un sahibi Anıl Kurt hayatını kaybetti #4

    Tostçu Mahmut un sahibi Anıl Kurt hayatını kaybetti #5

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