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- 'Tostçu Mahmut'un sahibi Anıl Kurt hayatını kaybetti
'Tostçu Mahmut'un sahibi Anıl Kurt hayatını kaybetti
- İHA
- 15.09.2021 - 12:23
- Güncelleme : 15.09.2021 - 12:51
Adana'nın Seyhan ilçesinde küçük tablasında Müslüm Gürses şarkıları ile 'Ütü Tost' yaparken sosyal medyada fenomen haline gelen 'Tostçu Mahmut'un sahibi Anıl Kurt, İstanbul şubesinin açılışı için giderken Ulukışla'da geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.
Ulukışla ilçesi Hasangazi mevkiinde, M.Y. yönetimindeki 31 AAG 12 plakalı araç ile Anıl Kurt’un kullandığı 01 EMC 88 plakalı araç çarpıştı.
ARAÇ İÇERİSİNDE SIKIŞARAK HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, araç içerisinde sıkışan Anıl Kurt’un öldüğünü belirledi.
Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.
SON PAYLAŞIMINDAKİ HIZ GÖSTERGESİ DİKKAT ÇEKTİ
Öte yandan Anıl Kurt, dün gece saatlerinde kazadan önce sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Kurt'un paylaşımında hız göstergesinin 200'ü geçtiği görüldü.
'Tostçu Mahmut'un sahibi Anıl Kurt hayatını kaybetti VİDEO