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    Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın tutuklandı

    Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın tutuklandı

    Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanan Mehmet Aydın cezaevine gönderilecek.
    • Haber Merkezi
    • 07.07.2021 - 17:25
    • Güncelleme : 07.07.2021 - 18:20
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    Binlerce kişinin kar vaadiyle dolandırıldığı Çiftlik Bank davasının sanığı Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın, Brezilya Sao Paulo'da teslim olmasının ardından geçtiğimiz cumartesi günü iade edilmek üzere Türkiye'ye getirilmiş ve hemen gözaltına alınmıştı.

    3 Türk yetkili eşliğinde geldiği Türkiye'de adli işlemleri bugün de süren  Aydın, bu sabah erken saatlerde Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi

    Aydın, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nda Savcı Yücel Ertaş’a ifade verdi.

    Aydın’ın savcılık sorgusu 4 saat sürdü.

    MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

    Savcılık, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma""Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "Tacir veya şirket yöneticileriyle kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından tutuklama talebiyle Mehmet Aydın'ı Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.

    TUTUKLANDI

    Daha sonra Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın, sevk edildiği Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

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