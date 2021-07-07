Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın tutuklandı

Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanan Mehmet Aydın cezaevine gönderilecek.

Binlerce kişinin kar vaadiyle dolandırıldığı Çiftlik Bank davasının sanığı Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın, Brezilya Sao Paulo'da teslim olmasının ardından geçtiğimiz cumartesi günü iade edilmek üzere Türkiye'ye getirilmiş ve hemen gözaltına alınmıştı.

3 Türk yetkili eşliğinde geldiği Türkiye'de adli işlemleri bugün de süren Aydın, bu sabah erken saatlerde Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi

Aydın, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nda Savcı Yücel Ertaş’a ifade verdi.

Aydın’ın savcılık sorgusu 4 saat sürdü.

MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

Savcılık, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "Tacir veya şirket yöneticileriyle kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından tutuklama talebiyle Mehmet Aydın'ı Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.

TUTUKLANDI

Daha sonra Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın, sevk edildiği Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.