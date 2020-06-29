Tövbe eden hırsız akıllanmadı, yine yakalandı

Antalya'da bir apartman önündeki kilitli bisikleti çalmaya çalışan hırsız, polis tarafından yakalandı. Hırsıza bir süre önce tövbe etmesi üzerine polislerin para yardımında bulundukları ortaya çıktı.