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- Tövbe eden hırsız akıllanmadı, yine yakalandı
Tövbe eden hırsız akıllanmadı, yine yakalandı
- DHA
- 29.06.2020 - 14:24
Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi'ndeki apartman önünde kilitli bisikletin çalındığı ihbarını alan Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kısa sürede 40 yaşındaki şüpheli Hüseyin B.'yi yakaladı.
15 HIRSIZLIK YAPTI, POLİSİN ÖNÜNDE TÖVBE ETTİ
Sağlık kontrolü sonrasında Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Hüseyin B.'nin, kısa süre önce aynı suçtan yakalandığı, hakkında 15 ayrı hırsızlık olayından işlem yapıldığı, polisin önünde bir daha hırsızlık yapmayacağına dair tövbe ettiği kaydedildi.
POLİSLER PARA TOPLAYIP YARDIM ETSE DE USLANMADI
Hüseyin B.'nin tövbe etmesi üzerine polislerin aralarında bir miktar para toplayıp, verdikleri ortaya çıktı. Hüseyin B.'nin, sonrasında çıkarıldığı adliyede serbest bırakıldığı belirtildi.
Son hırsızlık olayıyla ilgili ifadesi Hüseyin B., ardından adliyeye sevk edildi.