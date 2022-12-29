Kalkış öncesi Airdrop uygulaması üzerinden yolculara atılan yanan uçak fotoğrafı, panik yarattı. Fotoğrafı gönderen İsrail uyruklu A.M.R., gözaltına alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Trabzon Havalimanı’ndan kalkarak İstanbul’a sefer gerçekleştirmesi beklenen uçakta, İsrail uyruklu bir yolcunun Airdrop uygulaması üzerinden diğer yolcuların cep telefonlarına yanan uçak fotoğrafı göndermesi paniğe neden oldu.

A.M.R. isimli şahıs, uçuş öncesinde havada yanan uçak fotoğrafı gönderdi.

Yolcular, panik içinde durumu kabin ekibine bildirince güvenlik güçleri de devreye girdi.

Uçak, güvenli park alanına çekilirken, A.M.R. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Bomba imha uzmanları devreye girdi Yolcular ve tüm bagajlar da uçaktan indirildi.

DHA’nın haberine göre; bomba imha uzmanlarının uçakta yaptıkları aramada herhangi bir olumsuz durum ve düzeneğe rastlanmadı.

5 saat sonra uçak hareket etti

İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk de havalimanına gelip durum hakkında ekiplerden bilgi aldı.

Yolcuların tekrar alındığı uçak, yaklaşık 5 saat süren işlemlerin ardından İstanbul'a hareket etti.

“Paylaşımı bilerek ben yapmadım”

A.M.R. ifadesinde şu sözleri kaydetti:

“Fotoğraf daha önce ülkemde bana gönderilmişti, silmiştim. Ne oldu anlamadım, yeniden paylaşım oldu, telefona virüs bulaştığını sanıyorum. Paylaşımı bilerek ben yapmadım. Böyle bir olumsuzluğa neden olduğum için herkesten çok özür dilerim.”

Trabzon-İstanbul seferi öncesi, yolculara yanan uçak fotoğrafı gönderildi VİDEO



Şüpheli, serbest bırakıldı

Şüpheli, işlemleri sonrası savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. A.M.R., başka uçakla İstanbul'a gitti.

Yan koltuktaki yolcular, paylaşımı yapmaması konusunda uyardı

Tedirginlik yaşanan havalimanında polis, yabancı uyruklu şüphelinin yanı sıra bazı yolcuların da ifadelerine başvurdu.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre; planlanan uçuşta rötara neden olan şüphelinin, yan koltuktaki diğer yolcular tarafından, paniğe yol açan paylaşımı yapmaması için uyarıldığı öğrenildi.

Uçakta panik anları kamerada

Kalkış için son hazırlıklar yapılırken paylaşımın ardından uçağın içinde yaşananların görüntüleri de ortaya çıktı.

Görüntülerde, “Güvenlik sebebi problemiyle, bütün yolcuların uçağı terk etmesini rica ediyoruz. Detaylı bilgileri yer personelimiz verecektir. Operasyon normal şekilde yürüyene kadar, sizleri burada bekliyor olacağız." diye uyarı anonsu yapıldığı duyuldu.