Trabzon'da 10 gün önce yeni sahil yolunda bir kadının hayatını kaybettiği, 3’ü çocuk 4 kişinin yaralandığı trafik kazasının görüntüleri ortaya çıktı.

Trabzon’un Ortahisar ilçesindeki Beşirli mahallesi yeni sahil yolunda 14 Kasım’da meydana gelen trafik kazasında 28 yaşıdaki Duygu Köse'nin yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak orta refüje çıktı.

1 ÖLÜ 4 YARALI

Kazada, araç sürücüsü Duygu Köse olay yerinde hayatını kaybederken, yaralılar 8 yaşındaki Yağız Egemen Köse ve 25 yaşındaki Songül Düzgün Kaşüstü Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, 6 yaşındaki Hayrünisa Düzgün ve 2 yaşındaki Uras Batin Köse Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesinde tedavi altına alındı.

Trabzon'da 1 kadının öldüğü feci kazanın görüntüsü ViDEO

GÖRÜNTÜLER YAYINLANDI

Kazada hayatını kaybeden Duygu Köse, Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde düzenlenen cenaze törenin ardından gözyaşları arasında toprağa verilirken, bir annenin hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kameralarına yansıdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatan Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri kazanın gerçekleştiği sırada aynı istikamete gitmekte olan bir tır ve minibüs sürücüsünün ifadelerine başvurdu.