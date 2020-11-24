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    Trabzon'da 1 kadının öldüğü feci kazanın görüntüsü

    Trabzon'da 10 gün önce yeni sahil yolunda bir kadının hayatını kaybettiği, 3’ü çocuk 4 kişinin yaralandığı trafik kazasının görüntüleri ortaya çıktı.
    • İHA
    • 24.11.2020 - 12:16
    • Güncelleme : 24.11.2020 - 12:28
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    Trabzon'da 1 kadının öldüğü feci kazanın görüntüsü

    Trabzon’un Ortahisar ilçesindeki Beşirli mahallesi yeni sahil yolunda 14 Kasım’da meydana gelen trafik kazasında 28 yaşıdaki Duygu Köse'nin yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak orta refüje çıktı.

    1 ÖLÜ 4 YARALI

    Kazada, araç sürücüsü Duygu Köse olay yerinde hayatını kaybederken, yaralılar 8 yaşındaki Yağız Egemen Köse ve 25 yaşındaki Songül Düzgün Kaşüstü Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, 6 yaşındaki Hayrünisa Düzgün ve 2 yaşındaki Uras Batin Köse Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesinde tedavi altına alındı.

    Trabzon'da 1 kadının öldüğü feci kazanın görüntüsü ViDEO

    Trabzon kaza

    GÖRÜNTÜLER YAYINLANDI

    Kazada hayatını kaybeden Duygu Köse, Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde düzenlenen cenaze törenin ardından gözyaşları arasında toprağa verilirken, bir annenin hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kameralarına yansıdı.

    Trabzon kaza

    Kazayla ilgili inceleme başlatan Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri kazanın gerçekleştiği sırada aynı istikamete gitmekte olan bir tır ve minibüs sürücüsünün ifadelerine başvurdu.

    Trabzon kaza

    Trabzon da 1 kadının öldüğü feci kazanın görüntüsü #4

    Trabzon da 1 kadının öldüğü feci kazanın görüntüsü #5

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