Cumhuriyetin ilanına tanıklık eden ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü Samsun’da gören 110 yaşındaki Dursun Ali Keskin, uzun yaşamın sırrının organik köy tereyağı olduğunu söyledi.

Trabzon’un Of ilçesine bağlı Balaban Mahallesi’nde yaşayan 110 yaşındaki Dursun Ali Keskin, uzun yaşamının sırrını paylaştı.

Ömrünün uzunluğunu doğal yaşamına bağlayan 6 çocuk babası Keskin, her gün bir kaşık doğal köy tereyağı yediğini söyledi.

Cumhuriyetin ilanına tanıklık eden, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü Samsun’da gören Keskin, tereyağın kendisi için vazgeçilmez bir gıda olduğunu belirtti.

Eşi Emine Keskin (88) ile 70 yıldır evli olan Dursun Ali Keskin, sofrasından soğan ve zeytini de eksik etmediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Önceden 5 ineğimiz vardı. Tereyağını çok severim. Her gün mutlaka bir kaşık tereyağı yerim. Gurbetlerde çok çalıştım.

“CUMHURİYET İLAN EDİLDİĞİNDE OF’TAYDIM”

Samsun’a çalışmaya gitmiştim. Atatürk vapurla gelmişti. Orada gördüm kendisini. Gençti. Cumhuriyet ilan edildiğinde Of’taydım. Burada kutlamalara katıldım.”





“BABAM HER SABAH 1 KAŞIK TEREYAĞI YER”

Babasının 110 yaşını geçtiğini belirten Nuri Keskin (55) ise, "Gurbete giderlerdi. Yanlarında hep soğan, ekmek, zeytin olurdu. Babam her sabah 1 kaşık tereyağı yer. Şu an 110 yaşında hala daha yer.

Trabzon’da, 110 yaşındaki Dursun Ali Keskin’in uzun yaşam sırrı: Tereyağı VİDEO



“4 YIL ÖNCEYE KADAR ÇALIŞIRDI”

Yayık vurulduğu zaman ondan hemen bir kaşık yerdi. Fakat babam sürekli çalışmış. Hiç boş durmazdı. Hayır işleri yapmıştır. 4 yıl önceye kadar çalışırdı.





“BÜYÜK BİR SAĞLIK PROBLEMİ YOK”

Doktorlar tereyağı yemeyin diyor ama babamda şeker yok tansiyon yok. Lahana, mısır ekmeğini sever. Şu an prostat ve ciğer sorunları var. Büyük bir sağlık problemi yok.” sözlerini kaydetti.