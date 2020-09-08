Trabzon’da 17 yaşındaki genç, kazara ablasını öldürdü

Evden çıkarken yere düşürülen tüfeğin ateş almasıyla ablasının ölümüne neden olan genç serbest kaldı.

Trabzon’un Maçka ilçesine bağlı Yediharman Yaylası’nda evinde ailesiyle birlikte bulunan 17 yaşındaki Hakan O., iddiaya göre, çoban köpeğinin havladığını duyunca, yaylada otlayan küçükbaş hayvanlarını kurt saldırısından kurtarmak için av tüfeğini alıp, dışarı çıkmak istedi.

Kapı eşiğine takılarak yere düşen Hakan O.’nun elindeki tüfek, düşmenin etkisiyle aniden ateş aldı.

AİLESİ HASTANEYE YETİŞTİRDİ ANCAK…

Tüfekten çıkan saçmalar, 37 yaşındaki ablası Nurdane Kandemir’in baldırına isabet etti. Kanlar içinde yere yığılan kadın, ailesi tarafından otomobille Maçka Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

KURŞUNUN ATARDAMARINA İSABET ETTİĞİ BELİRLENDİ

Burada tedavi altına alınan Kandemir, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Tüfekten çıkan saçmaların, Nurdane Kandemir’in atardamarına isabet ettiği belirlendi.

KİMSE KARDEŞTEN ŞİKAYETÇİ OLMADI, SERBEST KALDI

Gözaltına alınan şüpheli Hakan O., sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kalırken, 4 çocuk annesi Nurdane Kandemir ise Düzköy ilçesinde toprağa verildi.

Kandemir’in ölümü ailesi ve komşularını hüzne boğarken, olayla ilgili kimsenin şikayetçi olmadığı öğrenildi.