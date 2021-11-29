Trabzon'da 20 ton hamsiye el konuldu

Trabzon Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından belirlenen limitlerin altında avlanan 20 ton hamsiye el konularak, idari para cezası uygulandı.

Özellikle hamsi avcılığının yoğunlaşması sonrasında balıkların karaya çıkış noktaları, nakil güzergahları, işleme ve değerlendirme tesisleri, su ürünleri, toptan ve perakende balık hali ve perakende satış yerlerinde Trabzon Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü görevlileri, denetimlerini sıklaştırdı.

YAPTIRIMLARIN GÜCÜ ARTTI

Trabzon Tarım ve Orman İl Müdürü Cahit Gülbay, hamsi için avcılık saatinin 15.00-09.00 arasında olduğunu hatırlatarak, “1 Eylül itibarıyla sona eren yasakların ardından denize açılan balıkçı gemileri avcılığa başladı. Bölgemizde yoğun olarak avcılığı yapılan hamsi için avcılık saati 15.00-09.00. Avcılığın artmasıyla birlikte il müdürlüğümüz personelleri de 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu çerçevesinde denetimlerine hız verdi. Özellikle 7191 sayılı kanun ile 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu’nda yapılan değişiklik sonrasında idari yaptırımların gücü artırıldı.” dedi.

20 TON HAMSİYE EL KONULDU

“İdari para cezalarının miktarı artarken daha önce kanunda bulunmayan bazı idari yaptırımlar da eklendi.” diyen Gülbay, şöyle devam etti:

“Son günlerde bölgemizde avcılıkta bulunan gırgır gemilerinin yoğunlaşması sonrasında da denetimler hız kazandı. Yapılan denetimler neticesinde 1 nakil vasıtasında 20 ton hamsi balığının mevzuatta yer alan limitlerin altında olması nedeniyle ürüne el konularak idari para cezası işlemi uygulanmıştır. Denetimlerimiz mesai saati gözetilmeksizin devam etmektedir.”