Trabzon’da 20 yıl sonra ilk bebek sevincini yaşadılar

20 yıldır çocuk hasreti çeken çift, tüp bebek yöntemiyle kız bebeklerine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Yıllar sonra kızları ‘Asya’yı kucaklarına alan çift, hala çocuklarının olduğuna inanamıyor.

Rize’de konfeksiyon işiyle uğraşan Leyla (43) ve Adem Ali Dilmaç (45), 20 yıllık evlilikleri boyunca çocuk sahibi olmaya çalıştı.

Doğal yollarla çocuk sahibi olamayınca tedavi yöntemlerini araştıran Dilmaç çifti, tüp bebek uygulamasını denedi.

Farklı hastanelerde 4 kez tedavi görüp sonuç alamayan çift, 2018 yılında Trabzon’da özel hastanede tüp bebek tedavisi görmeye başladı.

20 YILLIK HASRET BİTTİ

Tedavi sürecinde 3 kez gebelik yaşayıp düşük yapan Leyla Dilmaç, 7’nci ve son denemesinde anne oldu.

Çiftin, 20 yıllık evlat hasreti de dünyaya gelen kız bebekleriyle sona erdi.

Yıllar sonra kızları ‘Asya’yı kucaklarına alıp, anne-baba olmanın sevinç ve heyecanını yaşayan Dilmaç çifti, sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Trabzon'da 20 yıl sonra bebek sevinci VİDEO

'HAYAL ALEMİNDEYİZ'

Anneliğin mutluluğunu yaşayan Leyla Dilmaç, “20 senedir tüp bebek tedavisiyle uğraşıyorum. Son üç denememizi Hasan Hocamızla yaptık. Denememizin yedincisinde nihayet Asya bebeğimizi kucağımıza aldık. Son derece mutluyuz. Halen hayal alemindeyiz. Bebeği olmayanlar hiçbir zaman vazgeçmesinler. Biz vazgeçmedik. Düşükler yaşadık, moraller bozuktu. Sonra tekrar ayağa kalktık. Bunda da büyük umutlarımız yoktu ama hocamızın bize verdiği tedavi ve güvenle Asya bebeğimizi kucağımıza aldık.” diye konuştu.

'HALA İNANAMIYORUZ'

Evlilikleri boyunca çocuk hasreti yaşadıklarını söyleyen baba Adem Ali Dilmaç da, “Sabırla, hiç yılmadan 20 yıl boyunca yedi kez tüp bebek denemesi yaptık. 20 yılın sonunda bebeğimizi kucağımıza aldık. Halen bizim bebeğimiz var mı, bu bizim mi, onun etkisindeyiz. Şu anda bile inanamıyoruz. Çok mutluyuz, tarifsiz bir şey. Anlamı ‘merhem olan, şifa veren’ olduğu için annesi isminin Asya olmasını istedi. Bize merhem olarak geldi. Elhamdülillah şimdi bir bebeğimiz var. Bu mutluluğu tarif edemeyiz. Hastanedeki tüm çalışanlara teşekkür ediyorum, hepsinden çok memnunuz.” dedi.