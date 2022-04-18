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- Trabzon’da 25 yaşındaki gencin öldüğü feci kaza kamerada
Trabzon’da 25 yaşındaki gencin öldüğü feci kaza kamerada
- 18.04.2022 - 18:04
- Güncelleme : 18.04.2022 - 18:22
Trabzon'un Araklı ilçesi Karadeniz Sahil Yolu'nun Yalıboyu Mahallesi mevkisinde, 21 yaşındaki F.D. yönetimindeki 61 FD 355 plakalı otomobille aynı yöne seyir halindeki T.D'nin (25) kullandığı 61 KZ 634 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada savrulan iki araç, refüjü aşarak karşı yönden gelen 53 AAN 125 kamyonet ve 53 AAG 555 plakalı tırla çarpıştı.
Ağır yaralandı, hastanede can verdi
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan sürücülerden T.D. Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, F.D. Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Feci kaza anı kamerada
AA’nın haberine göre tedavi altına alınan T.D., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Öte yandan kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Trabzon’da 25 yaşındaki gencin öldüğü feci kaza VİDEO