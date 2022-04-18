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    Trabzon’da 25 yaşındaki gencin öldüğü feci kaza kamerada

    İki aracın karıştığı trafik kazasında 25 yaşındaki genç sürücü hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı. Kaza anı, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
    • 18.04.2022 - 18:04
    • Güncelleme : 18.04.2022 - 18:22
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    Trabzon’da 25 yaşındaki gencin öldüğü feci kaza kamerada

    Trabzon'un Araklı ilçesi Karadeniz Sahil Yolu'nun Yalıboyu Mahallesi mevkisinde, 21 yaşındaki F.D. yönetimindeki 61 FD 355 plakalı otomobille aynı yöne seyir halindeki T.D'nin (25) kullandığı 61 KZ 634 plakalı otomobil çarpıştı.

    Kazada savrulan iki araç, refüjü aşarak karşı yönden gelen 53 AAN 125 kamyonet ve 53 AAG 555 plakalı tırla çarpıştı.

    Ağır yaralandı, hastanede can verdi

    İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

    Kazada ağır yaralanan sürücülerden T.D. Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, F.D. Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Feci kaza anı kamerada

    AA’nın haberine göre tedavi altına alınan T.D., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Öte yandan kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

    Trabzon’da 25 yaşındaki gencin öldüğü feci kaza VİDEO

    Trabzon’da 25 yaşındaki gencin öldüğü feci kaza kamerada #1

    Trabzon’da 25 yaşındaki gencin öldüğü feci kaza kamerada #2

    Trabzon’da 25 yaşındaki gencin öldüğü feci kaza kamerada #3

    Trabzon’da 25 yaşındaki gencin öldüğü feci kaza kamerada #4

    Trabzon’da 25 yaşındaki gencin öldüğü feci kaza kamerada #5


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