Trabzon'da 3 kızını öldüren katilin duruşması ertelendi

Of ilçesinde yaşları 11 ile 4 arasında değişen 3 kızını dere kenarında vurarak katleden cani baba duruşmada, "Ne verilecekse razıyım" dedi. Mahkeme ileri bir tarihte yeniden görülecek.

Trabzon'un Of ilçesinde korkunç bir cinayet yaşandı.

38 yaşındaki müezzin Emre Göktaş isimli şahıs, kızları Yaren (11), Hiranur (7) ve Elif Göktaş'ı (4) dere kenarında tabancayla başlarından vurarak öldürdü.

Olay sonrası jandarmayı arayan Emre Göktaş, olay yerinde 3 kızını öldürdüğü tabancası ile yakalandı.

Cezaevine gönderildi

Jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilen Göktaş, bir süre sonra tek başına kaldığı hücrede bileklerini keserek intihar etmek istedi.

Hastanedeki tedavisinin ardından Iğdır S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edilen Emre Göktaş, hakim karşısına çıktı. Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Emre Göktaş, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.

3 kez ağırlaştırılmış hapis istemi

Duruşmada Cumhuriyet savcısı, "Üstsoy veya altsoydan birine ya da eş veya kardeşe karşı, çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme" suçundan 3 kez ağırlaştırılmış hapisle cezalandırılması istenen sanık Göktaş'ın avukatının önceki celse "cezai ehliyetinin tam" olduğunu bildiren rapora itirazı üzerine İstanbul Adli Tıp Kurumunda n sanığın akıl sağlığının yerinde olup olmadığına dair raporun beklenmesini ve sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti.

"Ne kadar verilecekse razıyım"

Sanık Göktaş, Adli Tıp Kurumu raporunun beklediğini belirterek, “Ne karar verilecekse razıyım. Saygı duyuyorum. Ekleyeceğim yoktur. Raporun gelmesi bekliyorum” ifadelerini kullandı.

Duruşma ertelendi

Mahkeme heyeti, İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan sanığın akıl sağlığının yerinde olup olmadığına dair rapor istenmesine ve tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 17 Ocak 2023 tarihine erteledi.