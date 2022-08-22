Petrol
95.32
-1.45%
Euro
18.1447
-0.06%
Dolar
18.1228
0.21%
Altın
1.013
-0.32%
Borsa
3031
0.35%
Bitcoin
388.925
-0.56%
BTXN Coin
5.53
-2.29%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 24 C

    Trabzon'da 3 kızını öldüren müezzinin cezai ehliyetinin tam olduğu belirlendi

    Trabzon'da 3 kızını öldüren müezzin Emre Göktaş'ın akıl sağlığının yerinde olduğu tespit edildi. Göktaş, iddianamede yer alan ifadesinde, "Aklım başımdan gitti" dedi.
    • 22.08.2022 - 10:44
    • Güncelleme : 22.08.2022 - 10:45
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Trabzon'da 3 kızını öldüren müezzinin cezai ehliyetinin tam olduğu belirlendi

    Trabzon'da geçen yıl 31 Ağustos'ta Uluağaç Mahallesi'ndeki çay bahçesinde Of Müftülüğü'nde müezzin kadrosunda çalışan Emre Göktaş, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni telefonla arayıp, 3 kızını öldürdüğünü söyledi.

    İhbarla gelen sağlık ekipleri, Yaren, Hiranur ve Elif Göktaş adlı kardeşlerin tabancayla başlarından vurularak, öldürüldüğünü belirledi.

    Göktaş kardeşler, Çaykara ilçesinde toprağa verildi. Olay yerinde suç aleti silahla yakalanan Emre Göktaş, tutuklandı.

    3 kez ağırlaştırılmış müebbet

    Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Emre Göktaş hakkında iddianame düzenlendi. 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede; Göktaş'ın, Adli Tıp Kurumu raporunda 'cezai ehliyetinin tam' olduğuna yer verildi.

    Göktaş’ın faili bulunduğu suçlara karşı cezai sorumluluğunun tam olduğu da vurgulanan iddianamede, 'alt soyu kasten öldürme' suçundan 3 kez ağırlaştırılmış hapisle cezalandırılması istendi.

    "Aklım başımdan gitti"

    Göktaş, iddianamede yer alan ifadesinde, eşiyle arasında geçimsizlik bulunduğunu, eşinin çalışmak istediğini ancak kendisinin buna karşı olduğunu söyledi.

    Bu meselenin tartışmalarının ana kaynağı olduğunu ileri süren Göktaş, "Gezmeye çıktık. Onlar benim önümden ilerliyordu. Aklım başımdan gitti. Belimden silahımı çıkardım, gerisini hatırlamıyorum" dedi.

    Trabzon da 3 kızını öldüren müezzinin cezai ehliyetinin tam olduğu belirlendi #1

    Dava başlamadan boşandı

    Emre Göktaş'ın eşi Sibel Göktaş da soruşturma sırasında boşanmak için dava açtı. İlk duruşmada çiftin boşanmasına hükmedildi.

    DHA'nın aktardığına göre burada ifade veren Emre Göktaş, kızlarının kendisine cephe aldığını öne sürerek, "Eşimle aramızdaki olaylar aklıma geldi. Kaos içindeydim, kendimi kaybettim. Olayın hala hayalden ibaret olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

    Trabzon da 3 kızını öldüren müezzinin cezai ehliyetinin tam olduğu belirlendi #2

    Trabzon da 3 kızını öldüren müezzinin cezai ehliyetinin tam olduğu belirlendi #3

    Trabzon da 3 kızını öldüren müezzinin cezai ehliyetinin tam olduğu belirlendi #4

    Trabzon da 3 kızını öldüren müezzinin cezai ehliyetinin tam olduğu belirlendi #5


    İlginizi Çekebilir

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!
    CryptoTrader

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!

    ABD'de polis şiddeti: Kafasını beton zemine vurup yumruklarla saldırdılar
    Gündem

    ABD'de polis şiddeti: Kafasını beton zemine vurup yumruklarla saldırdılar

    Ümraniyespor - Galatasaray Rezerv Lig maçında şaşırtan görüntü
    Futbol

    Ümraniyespor - Galatasaray Rezerv Lig maçında şaşırtan görüntü

    Görüş Bildir