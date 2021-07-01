Trabzon'da 4 yaşındaki çocuk, babasının park ettiği aracın altında can verdi

Trabzon'da, Adem Yaşar'ın otomobilini park etmeye çalışırken çarptığı 4 yaşındaki oğlu Ömer Eymen Yaşar, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Saat 15.00 sıralarında Erdoğdu Mahallesi Kisarna Caddesi'ndeki İkizevler Sitesi A Blok önünde meydana gelen olayda Adem Yaşar, kullandığı 06 AT 8510 plakalı otomobilini park etmek için manevra yaptı.

ARKA TEKERİN ALTINDA KALDI

O sırada koşan oğlu Ömer Eymen Yaşar, aracın sağ arka tekerin altında kaldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Durumu fark eden babası tarafından Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan küçük çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.