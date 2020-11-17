Trabzon'da 50 ton hamsiye el konuldu

Ekipler, üç araçtaki hamsiyi işleme fabrikalarına gönderdi. Hamsileri nakledenlere para cezası kesildi.

Balıkların belirlenen ölçü limitlerinin altında avlanmasının önüne geçmek, avlananların ise satışını engellemek için denetimler sürdürülüyor.

Bu kapsamda, Trabzon'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri denetim yaptı.

ÜÇ ARAÇTAKİ HAMSİLERE EL KONULDU

Gece saatlerinden itibaren balıkçıların karaya çıkış noktaları, nakil güzergahları, balık hali ile perakende satış yapılacak yerlerde gece saatlerinden itibaren denetim yapan ekipler, üç araçtaki toplam 50 ton hamsiye el koydu.

PARA CEZASI VERİLDİ

El konulan balıklar işleme fabrikalarına gönderilirken, nakleden kişilere ise para cezası uygulandı.