Trabzon’da 6 yaşındaki çocuk tekerliğin altında kaldı

Otomobilde oyun oynarken araçtan inmeye çalışan 6 yaşındaki Ramazan, hareket etmeye başlayan tekerleğin altında kalarak hayatını kaybetti.

Trabzon’un Of ilçesindeki Taşhanpazarı Mahallesi’nde yaşayan Yaşar Kurt’un oğlu Ramazan (6) ağabeyi ile anne ve babası evden yokken otomobilin anahtarını alarak aracın içinde oyun oynamaya başladı.

Bir süre sonra araçtan inmeye çalışan 6 yaşındaki Ramazan, bilinmeyen nedenle aracın hareket etmesiyle tekerleğin altında kaldı.

TEKERLEĞİN ALTINDA KALDI

Hareket etmeye başlayan araç duvara çarparak dururken, tekerleğin altında kalan Ramazan için kaza yerine 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan incelemede, 6 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

GÖZYAŞLARI İÇERİSİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Ramazan’ın cenazesi Trabzon Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından mahallede gözyaşları aracında son yolculuğuna uğurlandı.