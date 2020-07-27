Dolar
6.8504
0.035%
Euro
8.0523
0.8731%
Altın
1936.72
1.8506%
Borsa
1199.61
0.637%
G. Altın
426.643
1.8637%
Bitcoin
70619.57
6.7666%
29ºC
İstanbul
Güneşli 29 C

    Trabzon’da 6 yaşındaki çocuk tekerliğin altında kaldı

    Otomobilde oyun oynarken araçtan inmeye çalışan 6 yaşındaki Ramazan, hareket etmeye başlayan tekerleğin altında kalarak hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 27.07.2020 - 14:42
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Trabzon’da 6 yaşındaki çocuk tekerliğin altında kaldı

    Trabzon’un Of ilçesindeki Taşhanpazarı Mahallesi’nde yaşayan Yaşar Kurt’un oğlu Ramazan (6) ağabeyi ile anne ve babası evden yokken otomobilin anahtarını alarak aracın içinde oyun oynamaya başladı.

    Bir süre sonra araçtan inmeye çalışan 6 yaşındaki Ramazan, bilinmeyen nedenle aracın hareket etmesiyle tekerleğin altında kaldı.

    TEKERLEĞİN ALTINDA KALDI

    Hareket etmeye başlayan araç duvara çarparak dururken, tekerleğin altında kalan Ramazan için kaza yerine 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan incelemede, 6 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

    Trabzon’da 6 yaşındaki çocuk tekerliğin altında kaldı #1

    GÖZYAŞLARI İÇERİSİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

    Ramazan’ın cenazesi Trabzon Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından mahallede gözyaşları aracında son yolculuğuna uğurlandı.

    Görüş Bildir