Trabzon'da 6 yıl önce çıkan yangında zarar gören Çamburnu'nda örtü yangını

Trabzon'un Sürmene ilçesinde, dünyada Sarıçam Ormanları’nın deniz düzeyine inebildiği nadir alanlardan olan Çamburnu Tabiat Parkı'nda, akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı.
İhbarla bölgeye ulaşan itfaiye, ilçe belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı.
Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
25 hektar zarar görmüştü
Çamburnu Tabiat Parkı'nda, 7 Ocak 2017'de çıkan yangınında yaklaşık 25 hektar Sarıçam Ormanı zarar görmüş, dikimi yapılan yaklaşık 29 bin fidanla ormanda yangının izleri silinmişti.