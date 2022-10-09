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    Trabzon'da 7 yaşındaki Miraç, ehliyetsiz sürücünün kurbanı oldu

    Yaya geçidinden geçmek isterken ehliyetsiz bir sürücünün çarparak ölümüne neden olduğu 7 yaşındaki Miraç Ömür İnce, memleketi Eskişehir’de toprağa verildi. Baba Mesut İnce cenazede fenalık geçirdi.
    • 09.10.2022 - 17:16
    • Güncelleme : 09.10.2022 - 17:24
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    Trabzon'da 7 yaşındaki Miraç, ehliyetsiz sürücünün kurbanı oldu

    Trabzon’un Ortahisar ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde İlkokul 2’nci sınıf öğrencisi Miraç Ömür İnce (7), kurs dönüşü servisten inerek yolun karşısına geçmek istedi.

    Yaya geçidinden geçmek isteyen Miraç, 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü G.K. yönetimindeki otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

    Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan küçük çocuk, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesine sevk edildi.

    Yaya geçidinden karşıya geçmek istedi, ehliyetsiz sürücü canından etti

    Yaralı çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Miraç Ömür İnce'nin cenazesi otopsi işlemleri için Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, ehliyetsiz sürücü G.K., aracı veren yakını ve servis sürücüsü gözaltına alındı.

    Kazayla ilgili soruşturma sürerken, kazada hayatını kaybeden Miraç Ömür İnce'nin cenazesi otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere bugün memleketi Eskişehir’in Çifteler ilçesine getirildi.

    Ehliyetsiz sürücünün kurbanı olan küçük Miraç toprağa verildi VİDEO

    Baba fenalık geçirdi

    Çarşı Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına baba Mesut İnce ve aile yakınları katıldı. Namazın ardından Miraç Ömür İnce’nin cenazesi Çifteler Asri Mezarlığı’na defnedildi.

    İHA'nın aktardığına göre cenaze namazı esnasında gözyaşlarına hakim olamayan baba Mesut İnce, oğlunun tabutu taşınmak üzereyken fenalık geçirerek yere yığıldı.

    Trabzon da 7 yaşındaki Miraç, ehliyetsiz sürücünün kurbanı oldu #1

    Trabzon da 7 yaşındaki Miraç, ehliyetsiz sürücünün kurbanı oldu #2

    Trabzon da 7 yaşındaki Miraç, ehliyetsiz sürücünün kurbanı oldu #3

    Trabzon da 7 yaşındaki Miraç, ehliyetsiz sürücünün kurbanı oldu #4

    Trabzon da 7 yaşındaki Miraç, ehliyetsiz sürücünün kurbanı oldu #5


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