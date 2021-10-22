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    Trabzon'da abartı egzozlu araç trafikten men edildi

    Yüksek gürültülü egzoza sahip olan araç, polisin tespitinin ardından artık trafiğe çıkamayacak. Ekipler, araca ayrıca para cezası uyguladı.
    • Haber Merkezi
    • 22.10.2021 - 16:57
    • Güncelleme : 22.10.2021 - 17:57
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    Trabzon'da abartı egzozlu araç trafikten men edildi

    Sokaklar ve kara yolları, kimi zaman yüksek gürültü çıkaran araçlara sahne oluyor.

    Vatandaşları rahatsız eden abartı egzozlu araçlar karşısında Trabzon Emniyet Müdürlüğü, radikal bir karara imza attı.

    ABARTI EGZOZ TESPİT EDİLDİ

    Ortahisar ilçesinde yapılan denetimlerde, bir aracın gürültü çıkararak çevreye rahatsızlık verdiği tespit edildi. Araçta yapılan incelemede, abartı egzoz bulunduğu görüldü.

    TRAFİĞE ÇIKAMAYACAK

    Trabzon Emniyeti'nin açıklamasında, "Bahse konu araca, 2918 sayılı KTK'nın emrettiği maddelere istinaden idari para cezası uygulanarak, trafikten men edilmiş ve sürücünün 20 ceza puanı düşürülmüştür." denildi.

    Trabzon'da abartı egzozlu araç trafikten men edildi ViDEO

    "DENETİMLER DEVAM EDECEK" MESAJI

    Açıklamanın devamında, "Vatandaşlarımızın huzur ve sükununu bozan abartı egzozlu araçlar ile trafik güvenliğini tehdit eder nitelikte araç kullananlara yönelik denetimler, vatandaşlarımızın haklı şikayetleri ve re'sen tespitlerimizle devam edecektir." ifadesi kullanıldı.

    Trabzon da abartı egzozlu araç trafikten men edildi #1

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