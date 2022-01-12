Trabzon’da ‘ajanız’ yalanıyla dolandırıcılık yaptılar

Maçka’da ikamet eden E.K., sosyal medyada kendilerini ajan olarak tanıtan biri Ganalı diğeri Özbekistanlı 2 şüpheli tarafından, 48 bin 160 lira dolandırıldı.

Trabzon’un Maçka ilçesine bağlı Bağışlı Mahallesi'nde yaşayan E.K. (26) ile sosyal medya üzerinden tanışan kişiler, kendilerini ajan olarak tanıttı.

Bu kişiler, kendisine kargoyla 1 milyon 400 bin dolar göndereceklerini söyledikleri E.K'den, kargo ve gümrük ücreti adında 48 bin 160 lira talep etti.

ŞİKAYETÇİ OLDU

E.K., söz konusu meblağı kendisine verilen banka hesabına yatırdı. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan E.K., jandarmaya giderek şikayetçi oldu.

KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışma sonucu şüphelilerin, Gana uyruklu I.A. (26) ile Özbekistan uyruklu B.S. olduğu belirlendi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.