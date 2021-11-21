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    Trabzon'da alkollü sürücünün çarptığı polis, hayatını kaybetti

    Kontrol noktasında 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz ve alkollü sürücü K.E.T.’nin (16) otomobille çarptığı polis memuru Yusuf Ceylan (39), şehit oldu.
    • DHA
    • 21.11.2021 - 10:22
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    Trabzon'da alkollü sürücünün çarptığı polis, hayatını kaybetti

    Trabzon'un Akçaabat ilçesi Söğütlü Mahallesi'nde denetim yapan polis ekipleri, K.E.T. yönetimindeki otomobili durdurmak istedi.

    Polisin 'dur' ihtarına uymayan K.E.T. aracıyla polis memuru Yusuf Ceylan'a çarparak kaçtı.

    Yaralanan Ceylan, çağırılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı.

    KURTARILAMADI

    Hastanede tedaviye alınan polis memuru Yusuf Ceylan, bu sabah doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak şehit oldu.

    Samsun nüfusuna kayıtlı, Akçaabat Trafik Şubesi'nde görevli polis memuru Ceylan, kentte düzenlenecek törenle memleketine uğurlanacak.

    SÜRÜCÜ YAKALANDI

    K.E.T.'nin polisi memuruna çarptığı anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

    Bir süre sonra otomobilini bırakıp yaya olarak kaçmaya çalışan K.E.T. polis tarafından yakalandı. Ehliyetsiz ve alkollü olduğu tespit edilen K.E.T. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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