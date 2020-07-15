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- Trabzon'da, annesi ve ablasının katili eniştesini öldürdü
Trabzon'da, annesi ve ablasının katili eniştesini öldürdü
- DHA
- 15.07.2020 - 17:58
Trabzon Yenimahalle'de yaşayan Muzaffer Çakmak, 14 Mart 2000’de 7 aylık hamile eşi Özlem Çakmak ve kayınvalidesi Havva Ergül’ü öldürdü.
55 yıl hapis cezası alan Çakmak, şartlı tahliye hükümlerini tamamladığı için 2016 yılında tahliye oldu.
EŞİNİN KARDEŞİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ
Anne ve ablası öldüğünde 16 yaşında olan Adem Ergül, önceki akşam O.B. ile M.B. isimli arkadaşlarına 'Size sütlaç ısmarlayacağım, Hamsiköy’e gidelim' dedi. Maçka ilçesinde otelin önüne gelen Adem Ergül, 'su alacağım' diyerek otomobili durdurdu.
Araçtan inen Ergül, girdiği otelde çalışan Muzaffer Çakmak’ı tabancayla ateş ederek öldürdü.
SALDIRGAN TUTUKLANDI
Olaydan sonra elinde tabanca ile koşarak otomobile gelen ve 'annemin ve ablamın katilini öldürdüm' diyen şüpheli Adem Ergül jandarmaya teslim oldu.
Ergül, ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede, mahkemece tutuklandı. O.B. ve M.B. ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.