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    Trabzon’da arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

    Arkadaşını aralarında çıkan tartışmada öldüren şahıs, kılık değiştirerek kaçmaya çalışırken yakalandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
    • 09.07.2022 - 16:34
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    Trabzon’da arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

    Trabzon’un Of ilçesinde bir lokantada çalışan Yusuf E. ile arkadaşı Müslüm Cengiz, birlikte kaldıkları Sulaklı Mahallesi'ndeki evde alkol aldı.

    Henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışmanın büyümesiyle Yusuf E., Müslüm Cengiz’i bıçakla yaraladı.

    Yusuf E. olay yerinden kaçarken, tartışma seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu 112 acil servis ekiplerine bildirdi.

    Hastanede can verdi

    İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Müslüm Cengiz, hastaneye kaldırıldı.

    İHA’nın haberine göre Cengiz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    İş arkadaşını bıçakla öldürerek olay yerinden kaçan Yusuf E.’nin yakalanması için Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

    Trabzon’da arkadaşını bıçaklayarak öldürdü #1

    Kılık değiştirerek kaçmaya çalıştı

    Olayı gerçekleştirdikten sonra bir evden çaldığı kıyafetlerle kılık değiştirerek kaçmaya çalışan zanlı, Of İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

    Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Trabzon’da arkadaşını bıçaklayarak öldürdü #2


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