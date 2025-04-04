Trabzon'da ayılar, 7 yayla evinin altını üstüne getirdi

AA & Ensonhaber

Trabzon'un Maçka ilçesine bağlı Örnekalan Yaylası'nda yiyecek arayan ayılar, bazı evlere girerek kapı ve pencerelerini kırdı.

Örnekalan Mahallesi Muhtarı Temel Bahçekapılı, komşularının evlerine ayıların girdiğini haber alarak yaylaya gitmek için karların erimesini bekledi.

7 EVE GİRDİLER, BUZDOLAPLARINI VE FIRINLARI KURCALADILAR

Yaylaya vardığında, 7 komşusunun evine ayıların girdiğini ve içeride büyük tahribat yarattıklarını gördü.

Evlerin odalarını dağıtan ayılar, buzdolaplarını ve fırınları kurcalayarak yiyecek aramış. Bahçekapılı, "Komşularımıza geçmiş olsun. Bu tür olaylar yaylada zaman zaman yaşanabiliyor." şeklinde açıklamada bulundu.