Trabzon'da başı taşla ezilen Pınar cinayetinde tutuklu sanık: Mağdurum

Trabzon'da cinsel saldırıda bulunup, göğsünden bıçaklanan ve başı taşla ezilerek öldürülen Pınar Kaynak cinayetiyle ilgili yargılanan tutuklu sanık "Mağdur durumdayım" dedi.

15 Ağustos 2017'de Trabzon'un Çukurçayır Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bölgede eski hayvan barınaklarının yanındaki ormanda mahalleli, çıplak kadın cesedi buldu.

CİNAYETLE İLGİLİ 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İhbarla olay yerine gelen jandarmanın yaptığı kontrolde göğsüne bıçak saplandığı ve başının taşla ezildiği belirlenen cesedin, 1 çocuk annesi Pınar Kaynak'a ait olduğu tespit edildi. Yapılan incelemede öldürülen Kaynak'ın üzerinde sperm izleri de saptandı. Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma, şüpheli A.K. ve N.B.'yi gözaltına aldı. Sorgularında suçlamayı kabul etmeyen 2 şüpheli, tutuklandı.

TAHLİYE KARARI

Haklarında 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme’ iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan N.B. ve A.K. için Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nca rapor hazırlandı. Raporda; Pınar Kaynak'ın üzerindeki sperm izi örneklerinin, sanıklarla uyuşmadığına ve olay yerinden alınan örneklerle sanıkların parmak izi ile avuç izlerinin aynı olmadığına yer verildi. Raporun ardından avukatlarının da itiraz üzerine, 2 sanık, yaklaşık 2,5 yıl tutuklu bulundukları cezaevinden, adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

JANDARMA YENİDEN ÇALIŞMA BAŞLATTI

Pınar Kaynak cinayetinin aydınlatılması ve faillerin yakalanması için Trabzon Jandarma Komutanlığı ve Kriminal Daire Başkanlığı özel ekip kurup, yeniden çalışma başlattı. Sürdürülen soruşturmada Pınar'ın üzerinde bulunan spermden alınan DNA profilinin belirlenmesi üzerine ekipler, kadının yakın çevresi ve oturduğu bölgedeki kişilerden DNA örneklerini aldı.

DNA EŞLEŞMESİ ELE VERDİ

Şüphelilerden Pınar ile aynı mahallede oturan Mustafa Gülyüz'de DNA eşleşmesi tespit edildi. Takibe alınan ve katil zanlısı olduğunu belirlenen Mustafa Gülyüz ile cinayete yardım ettiği öne sürülen Necati Parmak, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Sorgusunda cinayet iddiasını reddedip, aralarındaki ilişkiyi itiraf eden Gülyüz ve diğer şüpheli Parmak, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

ZANLILAR, 2'İNCİ KEZ HAKİM KARŞISINDA

Cinayetle ilgili 2'si tutuklu 4 sanık hakkında, 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme’ ve 'tecavüz' iddiasıyla 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Açılan davada Pınar Kaynak'ın öldürülmesiyle ilgili 2'si tutuklu 4 sanığın yargılanmasına devam edildi. İkincisi görülen duruşmaya; katil zanlısı Mustafa Gülyüz ve cinayete yardım ettiği öne sürülen Necati Parmak, kent dışında tutuklu bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Pınar Kaynak'ın aile fertlerinin yer aldığı duruşmada, taraf avukatları ile tutuksuz sanıklar N.B. ve A.K. da hazır bulundu.

"OLAYLA ALAKAM YOKTUR"

Duruşmada savunma yapan sanıklardan Mustafa Gülyüz, il dışında çalıştığı için Necatiyle fazla görüşmediklerini belirterek, "Olayla alakam yoktur. Tahliyemi istiyorum" dedi.

"MAĞDUR DURUMDAYIM"

Tutuklu sanık Necati Parmak da, savunmasında üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek "Olayın aydınlanmasını istiyorum. Mağdur durumdayım" diye konuştu.

Tanık ve avukatları dinleyen mahkemeye heyeti, sanıklar Mustafa Gülyüz ve Necati Parmak'ın tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı 10 Ocak'a erteledi.





















