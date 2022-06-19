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Trabzon'da bayrağa saldıran şüpheli: Psikolojim bozuk

Trabzon'da bayrağa saldıran şüpheli: Psikolojim bozuk

Üzerinde Atatürk resmi bulunan bayrağı asılı olduğu ipten koparan Volkan Erbaş’ın ifadesinde, “Psikolojik rahatsızlığım var. Türk bayrağı ve Atatürk olduğunu fark etmedim” dediği öğrenildi.