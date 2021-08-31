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Trabzon'da bir baba, küçük yaştaki 3 kızını öldürdü

Trabzon'da bir baba, küçük yaştaki 3 kızını öldürdü

Trabzon'un Of ilçesinde cami imamı Emre G., 4, 7 ve 11 yaşlarındaki kız çocuklarını tabanca ile ateş ederek öldürdü.