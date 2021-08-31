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- Trabzon'da bir baba, küçük yaştaki 3 kızını öldürdü
Trabzon'da bir baba, küçük yaştaki 3 kızını öldürdü
Trabzon'un Of ilçesinde cami imamı Emre G., 4, 7 ve 11 yaşlarındaki kız çocuklarını tabanca ile ateş ederek öldürdü.
- DHA
- 31.08.2021 - 18:30
Trabzon'un Of ilçesi Uluağaç köyünde saat 16:00 sıralarında yaşanan olayda, köyde cami imamı Emre G., 112 Acil Çağrı Merkezi’ni telefonla arayarak çocuklarını öldürdüğü ihbarında bulundu.
4,7 VE 11 YAŞLARINDAKİ KIZLARINI TABANCAYLA VURDU
İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen ekipler, 4, 7 ve 11 yaşlarındaki kız çocuklarının hayatını kaybettiği belirledi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Emre G. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.