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    Trabzon'da bir kişi heyelanda hayatını kaybetti

    Of ilçesi Sugeldi mahallesinde şiddetli yağış sonrası yaşanan heyelanda aracıyla toprak altına kalarak hayatını kaybeden şahsın ölmeden önceki son anlarını cep telefonu ile kayda aldığı ortaya çıktı.
    • İHA
    • 14.08.2020 - 22:10
    • Güncelleme : 14.08.2020 - 22:10
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    Trabzon'da bir kişi heyelanda hayatını kaybetti

    Doğu Karadeniz Bölgesi'nde bir haftadır etkili olan şiddetli yağışlar bugün Trabzon'un Of ilçesi Sugeldi mahallesinde ölüme neden oldu.

    Sugeldi Mahallesi'nde aracıyla seyir halindeyken yağışlar sonrası oluşan heyelanın altında kalan Yılmaz Hacımahmutoğlu hayatını kaybederken, cansız bedeni kurtarma ekipleri tarafından toprak altından çıkartıldı.

    Trabzon da bir kişi heyelanda hayatını kaybetti #1

    ÖLMEDEN ÖNCE SON GÖRÜNTÜLERİNİ KAYDA ALDI

    Ticaretle uğraşan Hacımahmutoğlu'nun ölmeden önce evine giderken şiddetli yağışı aracının içerisinden kayda aldığı gözlenirken, çektiği son görüntüler ile sevenlerini üzdü.

    Trabzon'da bir kişi heyelanda hayatını kaybetti VİDEO


    Trabzon da bir kişi heyelanda hayatını kaybetti #2

    Trabzon da bir kişi heyelanda hayatını kaybetti #3

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