Trabzon'da büfe sahibi gence çivili kalasla saldırı

Özbekistan uyruklu saldırgan, sigara alma bahanesiyle girdiği büfede, iş yeri sahibine elindeki çivili kalasla saldırırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Trabzon’un Değirmendere Mahallesi'nde elindeki kalası arkasına saklayarak, büfeye giren Özbekistan uyruklu O.Y. (23), iş yeri sahibi 20 yaşındaki Yazkan Yuluğ'a sigara alacağını söyledi.

Yuluğ, sigara paketlerinin bulunduğu rafa yöneldi. Ancak O.Y., bu sırada Yuluğ'a kalasla saldırdı. Yazkan Yuluğ, başına aldığı darbeyle yere yığılırken, saldırıyı fark edip içeri koşanlar, Özbek saldırganı yere yatırıp, etkisiz hale getirdi.

POLİSE TESLİM EDİLDİ

Saldırgan, polis ekiplerine teslim edilirken, yaralanan Yazkan Yuluğ ise götürüldüğü hastanede yapılan tedavinin ardından taburcu edildi.

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"VERİLMİŞ SADAKAMIZ VARDI"

Saldırı ile ilgili konuşan baba Hakkı Yuluğ, “Köydeydim, gece böyle bir olay olduğunu duyduk, geldik. Görüntülere bakamıyorum, çocuğum olunca çok duygulanıyorum. Saldırgan eline bir kalas almış, arkasında saklayarak dükkana girip, oğluma saldırmış. Üzerinde çiviler de var. Oğlum, aniden aldığı darbeyle yere yığılmış. Amacı belki kasayı soymaktı, bilemiyorum. Sesler üzerine çevredekiler hemen yardıma koşmuş. Oğlumun sağlık durumu gayet iyi, Allah'ıma çok şükür. Verilmiş sadakamız varmış. Umarız böyle olaylar yaşanmaz.” dedi.

Gözaltındaki şüphelinin sorgusunun devam ettiği öğrenildi.