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    Trabzon’da çamaşır makinesinden 1 milyon liralık uyuşturucu çıktı

    Polisin düzenlediği operasyonda durdurulan minibüsteki çamaşır makinesinin içerisinde piyasa değeri 1 milyon lira olan 983 gram metamfetamin ele geçirildi.
    • 29.07.2022 - 15:44
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    Trabzon’da çamaşır makinesinden 1 milyon liralık uyuşturucu çıktı

    Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu nakli yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

    Ekipler, takibe aldığı Z.T.’nin kullandığı minibüsü durdurup arama yaptı.

    Narkotik köpeği ‘Atlas’ın tepki verdiği çamaşır makinesinin içinde poşette 983 gram metamfetamin ele geçirildi.

    Piyasa değeri 1 milyon lira

    DHA’nın naberine göre Z.T.’nin evinde yapılan aramada da bir miktar esrar ve hassas terazi bulundu.

    Z.T. gözaltına alınırken, ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin, yaklaşık 1 milyon lira olduğu belirtildi.

    Trabzon'da minibüs içindeki çamaşır makinesinde metamfetamin ele geçirildi VİDEO

    Operasyona ait görüntüler yayınladı

    Emniyet müdürlüğü operasyona ait görüntüleri sosyal medyadan, “Çamaşır makinesi üst kısmına zulalanmış şekilde; piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan ve yaklaşık 3 bin insanımızı zehirleyebileceği değerlendirilen metamfetamin ele geçirilmiştir.” notuyla paylaştı.

    Trabzon’da çamaşır makinesinden 1 milyon liralık uyuşturucu çıktı #1

    Trabzon’da çamaşır makinesinden 1 milyon liralık uyuşturucu çıktı #2

    Trabzon’da çamaşır makinesinden 1 milyon liralık uyuşturucu çıktı #3

    Trabzon’da çamaşır makinesinden 1 milyon liralık uyuşturucu çıktı #4

    Trabzon’da çamaşır makinesinden 1 milyon liralık uyuşturucu çıktı #5


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