Euro
10.8532
0.02%
Dolar
9.3182
-0.14%
Altın
533.27
0.65%
Borsa
1.432
1.01%
Bitcoin
585.947
2.54%
EXEN Coin
20.73
1.02%
17ºC
İstanbul
Bulutlu 17 C
    Trabzon'da çıkan kavgada 'PKK'lı' iddiası gerginliğe neden oldu

    Trabzon'da çıkan kavgada 'PKK'lı' iddiası gerginliğe neden oldu

    Kent merkezinde çıkan kavgada dayak yiyeceğini anlayan grup, diğer tarafın PKK'lı olduğunu iddia edince vatandaşların da kavgaya karışmasıyla olay büyüdü.
    • İHA
    • 19.10.2021 - 15:55
    • Güncelleme : 19.10.2021 - 16:09
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Trabzon’un Ortahisar ilçesi Atatürk alanında bir kişi, eski karısı ve karısının iş arkadaşlarının bulunduğu aracı görünce eski eşine laf attı.

    Bunun üzerine eski karısı ve iş arkadaşlarının içinde bulunduğu 3-4 kişilik grup, ellerinde kesici aletler ile araçtan inerek şahısla kavgaya tutuştu.

    Trabzon'da çıkan kavgada 'PKK'lı' iddiası gerginliğe neden oldu VİDEO

    BUNLAR PKK'LI DİYEREK YARDIM İSTEDİ

    Kavgaya neden olan şahıslar, dayak yiyeceklerini anlayınca "Bunlar PKK'lı" deyip çevredekilerden yardım istedi.

    Trabzon da çıkan kavgada PKK lı iddiası gerginliğe neden oldu #1

    VATANDAŞLAR KARIŞTI, OLAY BÜYÜDÜ

    Bunu duyan vatandaşlar da kavgaya müdahale edince olay bir anda büyüdü.

    4 kişilik grup ile kendilerini ayırmaya çalışan vatandaşlar arasında gerginlik yaşandı, polisler de iki grubu ayırarak şahıslara müdahale etti.

    Trabzon da çıkan kavgada PKK lı iddiası gerginliğe neden oldu #2

    POLİS ARAYA GİRDİ

    Polis ekipleri, söz konusu kişileri alarak vatandaşların müdahalesini önlemek için Meydan Parkı içindeki polis noktasına götürdü.

    Park ve meydandaki onlarca kişi, polis noktasının önünde toplanarak saldırgan şahıslara tepki gösterdi.

    Trabzon da çıkan kavgada PKK lı iddiası gerginliğe neden oldu #3

    4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Polis ekiplerinin yoğun ikna çabaları sonrasında kalabalık dağılırken, biri bayan 4 kişi polis süsü verilerek Çevik Kuvvet kontrol noktasından çıkartılarak Trabzon Emniyet Müdürlüğü binasına götürülerek gözaltına alındı

    Olayla ilgili inceleme sürüyor.

    Trabzon da çıkan kavgada PKK lı iddiası gerginliğe neden oldu #4

    Trabzon da çıkan kavgada PKK lı iddiası gerginliğe neden oldu #5

    Trabzon da çıkan kavgada PKK lı iddiası gerginliğe neden oldu #6

    Trabzon da çıkan kavgada PKK lı iddiası gerginliğe neden oldu #7

    Trabzon da çıkan kavgada PKK lı iddiası gerginliğe neden oldu #8

    Trabzon da çıkan kavgada PKK lı iddiası gerginliğe neden oldu #9

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir