Trabzon'da çıkan kavgada 'PKK'lı' iddiası gerginliğe neden oldu

Trabzon'da çıkan kavgada 'PKK'lı' iddiası gerginliğe neden oldu

Kent merkezinde çıkan kavgada dayak yiyeceğini anlayan grup, diğer tarafın PKK'lı olduğunu iddia edince vatandaşların da kavgaya karışmasıyla olay büyüdü.

Trabzon’un Ortahisar ilçesi Atatürk alanında bir kişi, eski karısı ve karısının iş arkadaşlarının bulunduğu aracı görünce eski eşine laf attı.

Bunun üzerine eski karısı ve iş arkadaşlarının içinde bulunduğu 3-4 kişilik grup, ellerinde kesici aletler ile araçtan inerek şahısla kavgaya tutuştu.

Trabzon'da çıkan kavgada 'PKK'lı' iddiası gerginliğe neden oldu VİDEO

BUNLAR PKK'LI DİYEREK YARDIM İSTEDİ

Kavgaya neden olan şahıslar, dayak yiyeceklerini anlayınca "Bunlar PKK'lı" deyip çevredekilerden yardım istedi.





VATANDAŞLAR KARIŞTI, OLAY BÜYÜDÜ

Bunu duyan vatandaşlar da kavgaya müdahale edince olay bir anda büyüdü.

4 kişilik grup ile kendilerini ayırmaya çalışan vatandaşlar arasında gerginlik yaşandı, polisler de iki grubu ayırarak şahıslara müdahale etti.





POLİS ARAYA GİRDİ

Polis ekipleri, söz konusu kişileri alarak vatandaşların müdahalesini önlemek için Meydan Parkı içindeki polis noktasına götürdü.

Park ve meydandaki onlarca kişi, polis noktasının önünde toplanarak saldırgan şahıslara tepki gösterdi.





4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekiplerinin yoğun ikna çabaları sonrasında kalabalık dağılırken, biri bayan 4 kişi polis süsü verilerek Çevik Kuvvet kontrol noktasından çıkartılarak Trabzon Emniyet Müdürlüğü binasına götürülerek gözaltına alındı

Olayla ilgili inceleme sürüyor.











