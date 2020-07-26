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    Trabzon’da cinayet anının görüntüleri

    Trabzon'un Sürmene ilçesinde dün akşam saatlerinde araç park etme meselesi nedeniyle yaşanan cinayet güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
    • İHA
    • 26.07.2020 - 02:47
    • Güncelleme : 26.07.2020 - 02:47
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    Trabzon’da cinayet anının görüntüleri

    Trabzon'un Sürmene ilçesi Yemişli Mahallesi’nde, oto kiralama şirketi sahibi Kenan Aydemir ile komşu iş yerinin sahibi Şenol Y. arasında araç parkı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma daha sonra büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

    İKİ TARAF DA SİLAHLA ATEŞ ETTİ

    Şenol Y., Kenan Aydemir’i tabancayla 4 el ateş ederek yaralarken, Kenan Aydemir de silahla ateş ederek kaçmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Trabzon’da cinayet anının görüntüleri

    Trabzon’da cinayet anının görüntüleri #1

    HASTANEDE KURTARILAMADI

    Ambulansla Sürmene Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Aydemir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cinayet zanlısı Şenol Y. olay yerinden kaçarak uzaklaşırken, yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

    Trabzon’da cinayet anının görüntüleri #2

    OĞLUNUN CİNAYET İŞLEMESİNE ENGEL OLAMADI

    Öte yandan cinayet anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kavga sırasında gürültüleri duyarak evinden aşağıya inen Şenol Y.’nin annesini oğlunu sakinleştirmeye ve kavgayı ayırmaya çalıştığı, ancak oğlunun cinayet işlemesine engel olamadığı gözlendi. Olayı duyup gelen Kenan Aydemir’in arkadaşlarının panik halinde ortalıkta telefonla koşuşturduğu ve bazılarının da silahla Şenol Y.’ye ateş ettiği gözlendi.

    Olayla ilgili inceleme sürüyor.

    Trabzon’da cinayet anının görüntüleri #3

    Trabzon’da cinayet anının görüntüleri #4

    Trabzon’da cinayet anının görüntüleri #5

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