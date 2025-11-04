Trabzon’da cinayet sanığına 20 yıl 6 ay hapis

- Trabzon'da Bilal Sarı, Ertuğrul Bakkaloğlu'nu öldürdüğü için 20 yıl 6 ay hapis cezası aldı.
- Sanık, olay günü kendini koruma amacıyla ateş ettiğini savundu.
- Mahkeme, tahrik altında kasten öldürme ve ruhsatsız silah bulundurmaktan ötürü cezayı belirledi.
Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, Yomra ilçesinde Ertuğrul Bakkaloğlu’nun silahla öldürülmesine ilişkin davada karar açıklandı.
11 Aralık 2024’te Yomra’daki evinde Ertuğrul Bakkaloğlu’nu (32) tabancayla öldüren tutuklu sanık Bilal Sarı (27), Erzincan L Tipi Kapalı Cezaevi’nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.
Taraf avukatları ve sanık ile maktulün yakınları ise mahkeme salonunda hazır bulundu.
"KENDİMİ SAVUNMAK İÇİN ATEŞ ETTİM"
Savunmasında olay günü Bakkaloğlu’nun evine gelerek kendisine silah doğrulttuğunu ileri süren Sarı, “Öldürme kastım yoktu. Korktuğum için, kendimi koruma amacıyla ateş ettim.” ifadelerini kullandı.
20,5 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ
Taraf avukatlarının beyanlarının ardından hükmünü açıklayan mahkeme heyeti, Bilal Sarı’yı tahrik altında kasten öldürme suçundan 18 yıl, ruhsatsız silah bulundurmaktan ise 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.