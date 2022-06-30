Trabzon'da çocuğa cinsel tacizde bulunan muavin tutuklandı

Trabzon'da 2 yaşındaki çocuğa cinsel tacizde bulunup gözaltına alınan muavin tutuklandı.

Trabzon'da okuyanların midesini bulandıracak bir olay yaşandı.

Rize'den otobüsle Trabzon'a gelen kadın, muavinin çocuğuna tacizde bulunduğunu fark ederek durumu telefonla eşine bildirdi.

Kadının eşi tacizci muavini dövdü

Trabzon Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne gelen kadının eşi, muavin F.Y'yi (29) darbetti.

Olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınan F.Y. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Daha önce de taciz suçundan yargılandı

Zanlı, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

AA'nın aktardığına göre zanlının daha önce de taciz suçundan yargılandığı öğrenildi.