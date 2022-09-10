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    Trabzon'da çöpte bebek cesedi bulundu

    Trabzon'un Araklı ilçesinde Katı Atık Entegre ve Bertaraf Tesisleri'nde çöpte erkek bebek cesedi bulan işçiler, ekiplere haber verdi.
    • 10.09.2022 - 23:51
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    Trabzon'da çöpte bebek cesedi bulundu

    Trabzon'un Araklı ilçesine bağlı Taşönü Mahallesi'nde bulunan Katı Atık Entegre ve Bertaraf Tesisleri'nde çalışan işçiler, çöplerin arasında erkek bebek cesedi olduğunu fark etti.

    İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

    Bebeğin ailesinin bulunması için çalışmalar başlatıldı

    Bebeğin cesedi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

    AA'nın haberine göre polis, bebeğin ailesinin bulunması için çalışma başlattı.

     


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