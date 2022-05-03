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    Trabzon’da DAEŞ Operasyonu

    Trabzon’da terör örgütü DAEŞ operasyonunda yakalanan şahıs tutuklandı.
    • 03.05.2022 - 20:32
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    Trabzon’da DAEŞ Operasyonu

    Trabzon Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubelerince DEAŞ Terör Örgütüne yönelik çalışmalarda kentte olduğu tespit edilen Y.Q. isimli şahsın kaldığı ev tespit edildi.

    Düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alınan şahsın evinde yapılan aramada cep telefonları ve diğer veri taşıyıcılar ele geçirildi.

    Cezaevine gönderildi

    Emniyetteki sorgusunun ardından mahkemeye çıkartılan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Trabzon’da DAEŞ Operasyonu #1


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