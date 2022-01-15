Ağaç dalları ile kemençe gibi oynayan 6 yaşındaki Mustafa'nın babası, "Sülalemizde kemençe çalan yok, televizyonda görerek kendine çalı parçalarından kemençe yaptı" dedi.

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde yaşayan 6 yaşındaki Mustafa Arslan, ağaç dallarını kemençe, yay ve mikrofon gibi kullanıp türkü söylemeye çalıştığı görüntüler sosyal medyada ilgi gördü.

Divi Divi Mustafa adlı sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde, Arslan'ın horon oynayarak yöreye özgü bazı türküleri seslendirmeye çalıştığı görüldü. Ailesi tarafından yapılan paylaşımlar, kısa sürede çok sayıda kişi tarafından beğenildi.

"AİLEMİZDE YA DA SÜLALEMİZDE KEMENÇE ÇALAN YOK"

Mustafa'nın babası Muhammed Arslan, Mustafa'nın 3 yaşından bu yana kemençeye ilgisinin olduğunu ve kendine göre bir şeyler yapmaya çalıştığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Baktık kemençe çalmak için uğraşıyor. Amcasının da ilgisini çekti, Mustafa'nın kemençe çalmasını telefonuna kaydederek sosyal medyada paylaştı. Zamanla Mustafa kemençenin yanında türkü de söylemeye başladı. Ailemizde ya da sülalemizde kemençe çalan yok, televizyonda görerek kendine çalı parçalarından kemençe yaptı. Ayrıca davul çalmaya da başladı.

Trabzon'da dallarla kemençe gibi oynayan çocuğun babası: Sülalemizde çalan yok VİDEO



İzleyenler gülüyor, eğleniyor. Bunları görünce memnun oluyorum. Mustafa şu anda birinci sınıf öğrencisi, tam anlamıyla okumayı öğrenirse kemençe çalmayı öğrenmesi için eğitim aldırmayı da düşünüyorum. Kemençe çalmasını öğrenir böylelikle."





""KEMENÇESİ VAR, ELİNE VERMİYORUM"

Karadenizli sanatçı Ekin Uzunlar ile Gaziantep'ten de bir kişinin Mustafa'ya hediye olarak kemençe gönderdiklerini vurgulayan Arslan, "Kemençesi var, eline vermiyorum çünkü daha çocuk. Videolarını izleyen kişiler kemençe göndermek istiyorlar. Sanatçı Ekin Uzunlar ve Gaziantep'ten kemençe gönderdiler, ilgilerine teşekkür ediyorum." dedi.

Mustafa Arslan ise kursa giderek kemençe çalmayı öğrenmek istediğini söyledi.