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    Trabzon'da denizde çocuğu köpek ısırdı

    Trabzon'un Akçaabat ilçesinde, denizdeyken köpeğin ısırdığı çocuk yaralandı.
    • 01.08.2022 - 11:14
    • Güncelleme : 01.08.2022 - 11:17
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    Trabzon'da denizde çocuğu köpek ısırdı

    Trabzon'un Akçabat ilçesinde ailesiyle ilçenin Darıca Mahallesi sahiline giden S.F.D. (9), serinlemek için denize girdi.

    Bu sırada sahibi tarafından denize sokulan köpek, çocuğu bacağından ısırdı.

    Durumu fark eden çevredekiler, S.F.D'yi köpekten kurtararak 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

    Çocuğun sağlık durumu iyi

    Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Öte yandan olay anı, Akçaabat Yelken İhtisas Kulübü Derneğine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

    Trabzon'da denizde çocuğu köpek ısırdı VİDEO

    "2-3 dakika uğraştıktan sonra çocuğu köpekten zor kurtardık"

    AA'nın aktardığına göre Dernek Başkanı Mehmet Ekici, derneklerine ait alanın halka da açık olduğunu belirterek, "Bir vatandaş köpeğini denize sokmaya çalışıyor. O anda yüzmek için orada olan çocuğu aniden ısırıyor. Hemen biz ve bazı vatandaşlar çocuğu kurtarmak için mücadele veriyoruz. 2-3 dakika uğraştıktan sonra çocuğu köpekten zor kurtardık. Ailesi de buradaydı ve büyük panik yaşandı. Sağlık ekipleri ve jandarmaya haber verdik ve çocuğu hastaneye gönderdik." dedi.

    Trabzon da denizde çocuğu köpek ısırdı #1

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