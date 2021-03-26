Trabzon’da dereye düşen köpeği itfaiye kurtardı

Dereye düşüp mahsur kalan köpeğin çevredeki vatandaşlar tarafından fark edilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde bir yavru köpek, Galanima Deresi'ne düştü.

Köpeğin dereden çıkamadığını fark eden çevredeki vatandaşlar durumu ekiplere haber verdi. İhbar üzerine bölgeye Trabzon Büyükşehir Belediyesi Akçaabat itfaiye ekipleri sevk edildi.

SEYYAR MERDİVENLE DEREYE İNİLDİ

İtfaiye erleri, seyyar merdiven kullanarak dereye indi.

Kurtarılmayı bekleyen köpek korkmasın diye bir süre sevilerek sakinleştirilmeye çalışıldı. Köpek dereye uzatılan kurtarma aparatı ile kurtarıldı.

Yapılan incelemeler sonrası sağlık durumu iyi olan köpek, itfaiye tarafından beslenip serbest bırakıldı.

Trabzon'da dereye düşen yavru köpek kurtarıldı VİDEO