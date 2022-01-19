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    Trabzon'da doktoru darbeden şahıs gözaltına alındı

    Doktor Mahmut Günay'ı randevusuz muayene etmediği için parmağından yaralayan saldırganla suçu üstlenmeye çalışan şahıs, polis ekiplerince gözaltına alındı.
    • DHA
    • 19.01.2022 - 13:28
    • Güncelleme : 19.01.2022 - 13:31
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    Trabzon'da doktoru darbeden şahıs gözaltına alındı

    Trabzon'da Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde randevu almadan hastaneye gelen A.İ., odasına aniden girdiği Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Mahmut Günay’a muayene olmak istediğini söyledi.

    RANDEVUSUZ KABUL ETMEYEN DOKTORU PARMAĞINDAN YARALADI

    Dr. Günay, randevusuz hasta kabul edemeyeceğini söyleyince odada tartışma çıktı. Büyüyen tartışma arbedeye dönüşünce, A.İ.'nin elini sıktığı Dr. Günay, parmağından yaralandı.

    SUÇU ÜSTLENMEYE ÇALIŞAN ŞAHISLA GÖZALTINA ALINDI

    Olay sonrası A.İ., hastaneye geldiği araca binerek uzaklaştı.  Dr. Günay, polise şikayette bulundu.Şüpheli A.İ. ile suçu üstlenmeye çalıştığı belirlenen çalışanı S.B., gözaltına alındı.

    A.İ, hakkında ‘kasten yaralama’, ‘hakaret’ ve ‘suçu başkasına yüklemek’ suçlarından soruşturma başlatıldı.

    "RANDEVUSU YOKTU, MUAYENE OLMAK İSTEDİ"

    Olay anlarını anlatan Dr. Mahmut Günay,çerde hastam yoktu, muayene olmak istedi, randevusu yoktu. Ben de çıkmak üzereydim, arbede yaşandı. Umarız bu tür olumsuzluklar yaşamayız." dedi.

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    "SAĞLIK MÜDÜRÜ: YAZIKLAR OLSUN BU KİŞİLERE

    Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta da, yaşananlara tepki göstererek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Maalesef yine bir doktorumuz saldırıyla karşı karşıya kaldık. Hekimimizin elinde bir yaralanma mevcut; belki ameliyat olması gerekecek. Bu olaylar oldukça ve toplum bu tür aciz, karaktersiz insanları içinde barındırdıkça kaybeden yine toplum olacaktır. Yazıklar olsun bu kişilere." dedi.

    "MESLEKTAŞIMIZA GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİMİZİ İLETİYORUM"

    Trabzon Tabipler Odası tarafından ise olaya ilişkin yazılı açıklamada bulunuldu. Açıklamada, "Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Mahmut Günay, poliklinik hizmet verirken randevusu olmayan bir hasta tarafından saldırıya uğramıştır. Meslektaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sağlıkta şiddetin bir an önce sona ermesi için somut adımlar atılmasını bekliyoruz." denildi.

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