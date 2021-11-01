Düğünde havaya ateş açan D.A.U., davetlilerden birini boynundan vurdu. Yaralı hastaneye kaldırılırken, silahlı maganda gözaltına alındı.

Trabzon'un Sürmene ilçesine bağlı Kahramanlar Mahallesi'ndeki okul bahçesinde düzenlenen düğün eğlencesinde, emekli öğretmen D.A.U. belinden çıkardığı silahla havaya ateş etti.

DAVETLİLERDEN BİRİNİ VURDU

Silahtan çıkan kurşunlardan saniyeler sonra hemen önde okul sıralarında oturan İdris Şahin, boynunu tutarak kendini yere bıraktı. Olay sonrası bir anda büyük panik yaşanırken, o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Yaralanan İdris Şahin ambulansla önce Sürmene Devlet Hastanesi'ne ardından da Trabzon'daki Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Trabzon'da düğün davetlisi maganda kurşunuyla yaralandı VİDEO



GÖZALTINA ALINDI

Şah damarını sıyıran kurşun nedeniyle Şahin'in tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, olayla ilgili D.A.U. jandarmaya teslim oldu. İdris Şahin'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme sürüyor.