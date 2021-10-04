Trafik denetimlerinde ekipler tarafından gürültü çıkarması nedeni ile yakalanan egzozlu araca, trafikten men edilerek idari para cezası uygulandı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücülere ve araçlara yönelik denetim gerçekleştirdi.

Yapılan denetimde bir aracın çevredekileri rahatsız ederek gürültü çıkarmasının üzerine, aracın kontrol edilmesi ile egzozlu olduğu belirlendi.

TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

O anların cep telefonu kamerasına kaydedilmesinin ardından trafikten men edilen araca, idari para cezası kesildi.

Bunun üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.

Açıklamada, "04.10.2021 günü saat 08.40 sıralarında Ortahisar ilçesinde yapılan denetimlerde, bir aracın gürültü çıkartarak çevreye rahatsızlık verdiğinin tespiti üzerine, araçta yapılan incelemede egzozlu olduğu anlaşılmıştır.

Küçük mavi elmas bahse konu araca, 2918 sayılı KTK'nın emrettiği maddelere istinaden idari para cezası uygulanarak, trafikten men edilmiş ve sürücünün 20 ceza puanı düşürülmüştür. Vatandaşlarımızın huzur ve sükununu bozan egzozlu araçlar ile trafik güvenliğini tehdit eder nitelikte araç kullananlara yönelik denetimler, vatandaşlarımızın haklı şikayetleri ve resen tespitlerimizle devam edecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

Trabzon'da egzozlu araç trafikten men edildi VİDEO