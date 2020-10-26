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    Trabzon'da el frenini çekmedi, annesinin hayatına mal oldu

    Sürücüsünün park ederken el frenini çekmeyi unutmasıyla hareket edip, şarampole yuvarlanan otomobildeki 65 yaşındaki kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 26.10.2020 - 07:54
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    Trabzon'da el frenini çekmedi, annesinin hayatına mal oldu

    Filiz Aktaş, kullandığı 06 AT 2959 plakalı otomobili, Trabzon’un Tonya ilçesi Turalı Mahallesi Karabektaş mevkisinde bulunan evinin önündeki hafif rampa yola park edip, araçtan indi.

    İddiaya göre sürücünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil, koltukta oturan annesi Ayşe Aktaş ile aniden geri doğru hareket ederek, 200 metrelik şarampole yuvarlandı.

    Kazada, takla atıp devrilen otomobilden savrulan Ayşe Aktaş, ağır yaralandı.

    Trabzon da el frenini çekmedi, annesinin hayatına mal oldu #1

    HASTANEDE KURTARILAMADI

    Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunulan Ayşe Aktaş, Tonya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ayşe Aktaş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılmadı.

    Trabzon da el frenini çekmedi, annesinin hayatına mal oldu #2

    SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

    Kazayla ilgili sürücü, ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürülürken, soruşturma başlatıldı.

    Trabzon da el frenini çekmedi, annesinin hayatına mal oldu #3

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