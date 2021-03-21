Trabzon'da evlere kumar baskını yapan jandarma, 28 kişiye ceza yazdı

Koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek bir araya gelip kumar oynayan şahıslara düzenlenen operasyonda 28 şahsa 88 bin 482 lira ceza verildi.

Trabzon İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Arsin ve Ortahisar İlçe Jandarma Komutanlıkları ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, iki ilçede 2 evde kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, belirlenen evlere baskın düzenledi. Baskınlarda, sokağa çıkma kısıtlamasını ve koronavirüs tedbirlerini ihlal eden, alkol alıp, kumar oynadıkları belirlenen 23 kişi yakalandı.

ELE GEÇİRİLENLER

Şüpheliler toplam 88 bin 482 lira idari para cezası uygulandı. Baskınlarda ayrıca 1 tabanca ve 1 av tüfeği ile çok sayıda mermi ve fişek de ele geçirildi.





