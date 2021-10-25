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- Trabzon’da faili meçhul şahıs bıçak dükkanına girerek ateş açtı
Trabzon’da faili meçhul şahıs bıçak dükkanına girerek ateş açtı
Dükkanın içerisine girip belinden çıkardığı silahla ateş etmeye başlayan şahıs, aracına binerek kaçtı. Saldırı anı kameralara yansıdı.
- İHA
- 25.10.2021 - 16:00
- Güncelleme : 25.10.2021 - 22:39
Trabzon’da Sürmene Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı'na ait bıçak satılan dükkanın önüne, hafif ticari araç yaklaştı.
Araçtan inen kimliği belirsiz kişi, iş yerine girerek belinden çıkardığı tabanca ile ateş etmeye başladı.
2'Sİ KADIN 3 ÇALIŞAN ARKA BÖLÜME SAKLANDI
Şahsın elindeki tabancayı gören 3 çalışan, dükkanın arka bölümüne saklandı.
İçeriye ateş ettikten sonra dışarıya çıkarak, dükkanın camlarına 2 el ateş eden adam, araca binerek olay yerinden uzaklaştı.
Polis ekipleri şahsı yakalamak için çalışma başlatırken, bıçak dükkanında maddi hasar oluştu.
SALDIRI ANI KAMERALARA YANSIDI
Olayda şans eseri kimse yara almazken, saldırı anı güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.
Trabzon’da faili meçhul şahıs bıçak dükkanına girerek ateş açtı VİDEO