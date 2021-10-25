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    Trabzon’da faili meçhul şahıs bıçak dükkanına girerek ateş açtı

    Dükkanın içerisine girip belinden çıkardığı silahla ateş etmeye başlayan şahıs, aracına binerek kaçtı. Saldırı anı kameralara yansıdı.
    • İHA
    • 25.10.2021 - 16:00
    • Güncelleme : 25.10.2021 - 22:39
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    Trabzon’da faili meçhul şahıs bıçak dükkanına girerek ateş açtı

    Trabzon’da Sürmene Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı'na ait bıçak satılan dükkanın önüne, hafif ticari araç yaklaştı.

    Araçtan inen kimliği belirsiz kişi, iş yerine girerek belinden çıkardığı tabanca ile ateş etmeye başladı.

    2'Sİ KADIN 3 ÇALIŞAN ARKA BÖLÜME SAKLANDI

    Şahsın elindeki tabancayı gören 3 çalışan, dükkanın arka bölümüne saklandı.

    İçeriye ateş ettikten sonra dışarıya çıkarak, dükkanın camlarına 2 el ateş eden adam, araca binerek olay yerinden uzaklaştı.

    Polis ekipleri şahsı yakalamak için çalışma başlatırken, bıçak dükkanında maddi hasar oluştu.

    Trabzon’da faili meçhul şahıs bıçak dükkanına girerek ateş açtı #1

    SALDIRI ANI KAMERALARA YANSIDI

    Olayda şans eseri kimse yara almazken, saldırı anı güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.

    Trabzon’da faili meçhul şahıs bıçak dükkanına girerek ateş açtı VİDEO


    Trabzon’da faili meçhul şahıs bıçak dükkanına girerek ateş açtı #2

    Trabzon’da faili meçhul şahıs bıçak dükkanına girerek ateş açtı #3

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