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    Trabzon'da feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı

    Trabzon'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 12.02.2022 - 00:34
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    Trabzon'da feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı

    Trabzon Araklı-Bayburt karayolunda meydana gelen kazada, Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi kavşağından yola çıkan ve sürücüsü belirlenemeyen otomobil, seyir halindeki  pikap ile çarpıştı.

    OTOMOBİL 3 PARÇAYA AYRILDI

    Çarpışmanın etkisiyle otomobil 3 parçaya bölünürken, kazayı gören çevredeki vatandaşları durumu 112 acil servis ekiplerine bildirdi.

    İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan 3'ü Trabzon'a sevk edilirken, 2 kişi Bayram Halil Devlet Hastanesine sevk edildi.

    Trabzon da feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı #1

    1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    Yaralılardan Hamit Çebi yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Trabzon da feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı #2

    Trabzon da feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı #3


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