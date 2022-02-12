Trabzon'da feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Trabzon'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.

Trabzon Araklı-Bayburt karayolunda meydana gelen kazada, Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi kavşağından yola çıkan ve sürücüsü belirlenemeyen otomobil, seyir halindeki pikap ile çarpıştı.

OTOMOBİL 3 PARÇAYA AYRILDI

Çarpışmanın etkisiyle otomobil 3 parçaya bölünürken, kazayı gören çevredeki vatandaşları durumu 112 acil servis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan 3'ü Trabzon'a sevk edilirken, 2 kişi Bayram Halil Devlet Hastanesine sevk edildi.





1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılardan Hamit Çebi yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.



