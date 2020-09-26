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    Trabzon'da fuhuş operasyonunda gizli geçit tespit edildi

    Trabzon'da bir otele düzenlenen baskında fuhuş yapan yabancı uyruklu kadınları gizlemek için hazırlanan kalorifer peteğinin arkasındaki gizli geçit dikkat çekti.
    • İHA
    • 26.09.2020 - 13:02
    • Güncelleme : 26.09.2020 - 13:02
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    Trabzon'da fuhuş operasyonunda gizli geçit tespit edildi

    Trabzon Asayiş Büro Amirliği Ahlas Masası ekipleri, Ortahisar ilçesi İskenderpaşa mahallesinde bulunan bir otele baskın düzenledi.

    Baskında ekiplerin bir otel odasındaki kalorifer peteği dikkatlerini çekti. Yapılan incelemede kalorifer peteği öne çekildiğinde arkasından yan binaya geçilen gizli bir geçit tespit edildi.

    Trabzon'da fuhuş operasyonunda gizli geçit tespit edildi VİDEO

    GİZLİ GEÇİTTEN 3 KADIN ÇIKTI

    Yapılan incelemede yan binada bulunan ve fuhuş baskınlarında gizlenen 2’si Kırgızistan ve biri Moldova uyruklu 3 yabancı uyruklu hayat kadını yakalanırken, Z.S., N.B. ve G.M. isimli yabancı uyruklu kadınlar sınır dışı edilmek üzere gerekli mercilere gönderildi.

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    TELEFONLA HABER VERDİLER

    Öte yandan söz konusu otelin işletmecileri F.B. ve H.İ. ise fuhuşa aracılık ve yer temini suçlarından Trabzon Adliyesi’ne sevk edilirken, şahısların ilk ifadesinde fuhuş baskını sırasında otel odasında bulunan kızlara telefonla haber vererek yan binaya kalorifer peteklerinin arkasındaki gizli geçitten geçmelerini sağladıklarını söyledikleri öğrenildi.

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