Trabzon’da fuhuş otelleri yıkıldı, günübirlik kiralık evler ortaya çıktı

Çömlekçi Mahallesi’ndeki fuhuş otellerinin yıkılmasının ardından, Trabzon’da günübirlik kiralanan evlerde fuhuş yapıldığı ihbarları çoğaldı. Polis ekipleri, evlere yönelik çalışmaları sıkılaştırdı.

Trabzon’da, uzun süre fuhuş otellerine ev sahipliği yapan Çömlekçi Mahallesi’ndeki otellerin yıkılmasının ardından, kentin farklı noktalarında günübirlik kiralanan evler ortaya çıktı.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Ahlak Büro ekipleri, şehrin muhtelif yerlerinde 1 aylık sürede özellikle kısa süreli kiralanan evlerin yanı sıra, otellerde fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Çoğu yabancı uyruklu olan 25 kadın hakkında yasal işlem yapılırken, bunlardan bir kısmı sınır dışı edildi.

Ayrıca, olayla bağlantısı bulunan ilgili ikamet sahipleri ve otel işletmecileri hakkında 'Fuhşa Teşvik, Aracılık veya Zorlama' suçundan adli ve idari işlem yapıldı.

ÇALIŞMALAR YOĞUNLAŞTIRILDI

Özellikle kısa süreliğine kiralanan evler ve günübirlik ücretlendirilen evlerden yoğun ihbarlar alınmasının üzerine, polis ekipleri bu evler üzerine çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Trabzon İnşaatçılar ve Emlakçılar Odası Başkanı Ayhan Taflan, kısa süreliğine ya da günübirlik kiraya verilen evlerle ilgili mülk sahiplerinin kiraya verdikleri kişilerin kimlik bilgilerini mutlaka Emniyet Müdürlüğü’ne bildirmeleri konusunda uyarıda bulundu.

“KİMLİK BİLDİRİMİ KESİNLİKLE YAPILMASI ŞART”

Taflan, aksi halde mülk sahiplerinin olumsuzlukla karşılaşabileceklerini, kiralanan evlerin fuhuş ya da terör gibi farklı amaçlarla kullanılabileceğini belirterek şu sözleri kaydetti:

“Kiraya verilen evler konusunda bilgilerimizi Emniyet Müdürlüğü ile paylaşıyoruz. Bu daha önceki süreçlerde de yaşanmıştı. Kiraya verilen evlerin fuhuş olsun terör olsun farklı amaçla kullanılabileceğini bunun da topluma nasıl zarar vereceğini düşünmeleri gerekir. Konaklayan kişilerin evi farklı amaçla kullanılıyor mu kullanılmıyor mu? Mülk sahiplerinin buna çok dikkat etmesi gerekir. Evler günlük ya da kısa dönem kiralık verilirken konaklayacak kişilerin kimlik bilgilerinin alınıp emniyete bildirmeleri, sağlamaları lazım. Site ya da apartman yönetiminin muvafakatinin olması lazım. Her şeyden önce olmazsa olmaz; kimlik bildirimi kesinlikle yapılması şart.





“MALİ VE GÜVENLİK HUSUSU VAR”

Fuhuş amaçlı terör amaçlı veya farklı illegal işlerle uğraşan kişilerin barındığı konakladığı yerlerle ilgili emlak sektörü olarak baktığımızda yapmamız gereken şunlar: Bu evler günlük ya da kısa dönem kiraya verildiği taktirde bunların bildirimlerini muhakkak ilgili kişilerin veya mülk sahiplerinin emniyete bildirme mecburiyetleri vardır. Eğer bunları yaparsalar oluşacak olan olumsuzlukların önüne geçilmiş olur. Bir de bunun mali ve güvenlik hususu var.

“BAZILARININ İŞLETME RUHSATI YOK”

Evlere bakıyoruz, bazılarının işletme ruhsatları yok, ama imar planında konut alanı geçtiği için tapularında da mesken yazdığı için ikamet amaçlı barınma amaçlı kullanıldığından neticede burada yeri geliyor emniyet birimi ya da ilgili kişiler denetim yapmakta bazen zorlanıyorlar. Bu zorlukların ortadan kaldırılması için olmazsa olmaz kimlik bildiriminin kesinlikle kimler tarafından kime verildiği hususunda bildirilmesinde fayda var.”