Trabzon’da fuhuşla mücadele: 204 kadın yakalandı

Fuhuş ve kadın pazarlanmasını engellemeye yönelik çalışmalarını sürdüren polis ekiplerince son 10 ayda fuhuş operasyonlarında yakalanan 204 kadın hakkında işlem yapıldı.

Son zamanlarda sık sık fuhuş baskınları ile anılmaya başlanan Trabzon’da, emniyet ekipleri denetimlerini sıklaştırdı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhuş ve kadın pazarlanmasını engellemeye yönelik çalışmalarını sürdürürken, şu sıralar Çömlekçi Mahallesi’ne çöken çetelere göz açtırılmıyor.

Fuhuş çetesine karşı siber devriye

Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında otellerin yıkıldığı ve apartların çoğaldığı bu mahalleye çöreklenen fuhuş çeteleri, polisten kaçamıyor.

Sosyal medya üzerinden fotoğraf paylaşarak cinsel ilişki teklifinde bulunan ve bu apartlardan birine çağrılan kişiler, polis ekiplerinin yaptıkları siber devriyeye takılıyor.

Son 10 ayda 204 kadına fuhuştan işlem

2022 yılının son 10 ayında 204 kadın hakkında işlem yapılırken, bazı otel ve apartlar ise Zührevi Hastalıklar ve Fuhuşla Mücadele Komisyonu'nun verdiği kararla 90 gün süreyle kapatıldı.

Cinsel içerikli tekliflerle çevreye rahatsızlık verdiği tespit edilen kadınlarla ilgili de çalışmalarını sürdüren polis ekiplerince, Kabahatler Kanunu 37. maddesi kapsamında kişi başı 277 TL idari para cezası uygulandı.

Trabzon’da fuhuş operasyonu VİDEO

Yakalanan yabancı uyruklular sınır dışı ediliyor

Yakalanan kadınlar ve yer temin eden şahıslar hakkında “fuhşa teşvik”, “aracılık” ve “zorlama” suçundan da tahkikat başlatıldı.

İHA'nın haberine göre; yakalanan yabancı uyruklu kadınlar ise hastanedeki kontrollerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi İl Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Baskın olursa…

Fuhuş mücadelesinde polis ekiplerince yapılan operasyonlarda ortaya çıkartılan sistemler şaşırtıyordu.

Fuhuş çeteleri tarafından çalıştırılan kadınların olası bir baskında yakalanmaması için çatı katlarında, tuvaletlerde ve odalarda gizli geçitler oluşturulurken, bazı otellerde ise alarm sistemi yapılıyordu.

Alarm ve kamera sistemleri bile vardı

Otel odalarına bağlı alarm ve kamera sistemi sayesinde ekiplerin denetimi sırasında odalara kurulan alarmla uyarılarak şahısların kaçması sağlanıyordu.

Çömlekçi Mahallesi’nde geçtiğimizde yıl başlanan kentsel dönüşüm projesi ile çoğunluğu fuhuş amaçlı kullanılan oteller yıkılırken, bu sefer kiralık ev ve apartlar baş göstermeye başladı.

Balkondan atlayarak kaçmaya çalışanlar

Ortahisar ilçesindeki bir eve baskın düzenleyen polis ekiplerini fark eden 2 yabancı uyruklu kadın, balkondan atlayarak kaçmaya çalıştı.

Balkondan atlamalarına rağmen polis ekiplerinden kaçamayan 2 kadın yaralanırken, yapılan tedavilerinin ardından sınır dışı edildi.

Polisi arayıp, ‘paramı vermiyor’ dedi

Trabzon’da yaşanan bir başka ilginç olayda ise kafeteryada tanıştığı kişi ile 100 dolar karşılığında fuhuş yapmak için otele giden yabancı uyruklu kadın, ilişki öncesi para isteyince tartışma yaşandı.

Polisi arayarak yardım isteyen kadın, daha sonra sınır dışı edildi.