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- Trabzon'da genç çift evlerinde ölü bulundu
Trabzon'da genç çift evlerinde ölü bulundu
- İHA
- 12.02.2021 - 12:30
- Güncelleme : 12.02.2021 - 13:38
Trabzon’un Çaykara ilçesindeki Ataköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde özel güvenlik görevlisi olan Kamil İkinci (35) ile aynı hastanede hemşire olan eşi Zeynep İkinci (32) mesaiye gelmeyince iş arkadaşları merak edip telefonla aradı.
Çift telefonları açmayınca ailelerine haber verildi.
İkinci çiftçinin Hurmalık Mahallesi’nde bulunan siteye gelen yakınları, çiftin oturdukları dairenin kapısının ziline bastı. Kapı açılmayınca da durum polise bildirildi.
KANLAR İÇERİSİNDE BULUNDULAR
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çilingir yardımıyla girilen evde Kamil ve Zeynep İkinci, yerde kanlar içinde yatarken bulundu. Sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde, silahla vurulduğu saptanan İkinci çiftinin hayatlarını kaybettiği belirlendi.
EŞİNİ ÖLDÜRDÜKTEN SONRA İNTİHAR ETTİ
Yapılan incelemenin ardından İkinci çiftinin cansız bedenleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Kamil İkinci’nin, tabancayla 10 aylık eşini öldürdükten sonra intihar ettiği üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.