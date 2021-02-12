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    Trabzon'da genç çift evlerinde ölü bulundu

    Çiftin cansız bedenleri otopsi işlemleri için morga kaldırılırken, özel güvenlik görevlisi olan kocanın önce eşini öldürdüğü ardından da intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor.
    • İHA
    • 12.02.2021 - 12:30
    • Güncelleme : 12.02.2021 - 13:38
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    Trabzon'da genç çift evlerinde ölü bulundu

    Trabzon’un Çaykara ilçesindeki Ataköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde özel güvenlik görevlisi olan Kamil İkinci (35) ile aynı hastanede hemşire olan eşi Zeynep İkinci (32) mesaiye gelmeyince iş arkadaşları merak edip telefonla aradı.

    Çift telefonları açmayınca ailelerine haber verildi.

    İkinci çiftçinin Hurmalık Mahallesi’nde bulunan siteye gelen yakınları, çiftin oturdukları dairenin kapısının ziline bastı. Kapı açılmayınca da durum polise bildirildi.

    KANLAR İÇERİSİNDE BULUNDULAR

    İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Çilingir yardımıyla girilen evde Kamil ve Zeynep İkinci, yerde kanlar içinde yatarken bulundu. Sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde, silahla vurulduğu saptanan İkinci çiftinin hayatlarını kaybettiği belirlendi.

    EŞİNİ ÖLDÜRDÜKTEN SONRA İNTİHAR ETTİ

    Yapılan incelemenin ardından İkinci çiftinin cansız bedenleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

    ​Kamil İkinci’nin, tabancayla 10 aylık eşini öldürdükten sonra intihar ettiği üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Trabzon da genç çift evlerinde ölü bulundu #1

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    Trabzon da genç çift evlerinde ölü bulundu #3

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