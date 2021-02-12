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Trabzon'da genç çift evlerinde ölü bulundu

Trabzon'da genç çift evlerinde ölü bulundu

Çiftin cansız bedenleri otopsi işlemleri için morga kaldırılırken, özel güvenlik görevlisi olan kocanın önce eşini öldürdüğü ardından da intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor.